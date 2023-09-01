Вона коштує близько 13 мільйонів доларів.

У Саратовській області, в 300 км від фронту, знайшли нерозірвану російську крилату ракету Х-101. Про це пише російський проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерела.

Жителі села Полтавка знайшли ракету за вісім кілометрів від населеного пункту. Спочатку трактористи подумали, що це безпілотний літальний апарат. "З незрозумілих причин вона відвалилася від носія і впала в поле", - зазначають журналісти.

На місце прибули представники Міністерства оборони Росії і Федеральної Служби безпеки. Вони з'ясували, що це стратегічна ракета вартістю близько 13 мільйонів доларів. Її бойову частину знищили.

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Падіння ракет і бомб в Росії

Як повідомляв УНІАН, у Бєлгородській області за час повномасштабної війни знайшли не менше чотирьох авіаційних бомб ФАБ-500.

21 квітня російський винищувач Су-34 скинув таку бомбу на центр Бєлгорода, біля житлового будинку. Постраждали троє людей, пошкодження отримали будинки та автомобілі.

Російські провоєнні блогери спочатку намагалися звинуватити в атаці Україну, проте пізніше Міністерство оборони Росії визнало провину - за їхніми словами, стався "нештатний схід авіаційного боєприпасу".

Пізніше журналісти з'ясували, що в іншій частині міста ФАБ-500 пішла під землю, зачепивши будинок. Також авіабомби знаходили у селі Головчине і в селі Калініно.

Крім того, на Бєлгородщині падали ракети, випущені по Україні. А минулої осені одна з таких ракет потрапила в житловий будинок.

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