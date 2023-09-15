Її знайшли через місяць.

Російські загарбники впустили на Тульську область ракету "Кинджал" під час атаки на Україну. Відео її підриву опублікували місцеві Telegram-канали.

За даними проекту "ВЧК-ОГПУ", мова йде про гіперзвуковий комплекс "Кинджал" вартістю 250 мільйонів рублів. Російські загарбники втратили її ще 11 серпня під час ранкової атаки по аеродрому в Івано-Франківській області.

"Тоді один з МіГ-31к просто "впустив" ракету нібито через нештатне спрацьовування системи. Дивно, але за всіма ознаками ракету навіть не шукали. Військові за звичкою відзвітували про успішну поразку всіх цілей, проте 12 вересня тульські агрономи поставили слова Конашенкова під сумніви", - йдеться в повідомленні.

Тракторист знайшов ракету в півтора кілометрах від села Бірюлівка, на місце з'їхалися силовики і представники заводу-виготовлювача Х-47м2. Було прийнято рішення підірвати "Кинджал", для цього місцевих мешканців вивезли на 7 автобусах в безпечне місце. При цьому домашніх тварин їм забрати не дозволили.

Бомби і ракети кидають на Росію

Нагадаємо, за час повномасштабної війни в Білгородській області впало не менше чотирьох російських авіаційних бомб ФАБ-500.

21 квітня окупанти скинули з літака бомбу на центр Бєлгорода, повідомлялося про постраждалих і руйнування.

На початку вересня стало відомо, що в полі Саратовської області знайшли крилату ракету Х-101, що не розірвалася.

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