Контрнаступ ЗСУ, який, за словами Путіна, повністю провалився, змушує Шойгу відправляти на фронт непідготовлені резерви.

Росія відправила на фронт підрозділи новосформованої 25-ї загальновійськової армії. Це відбулося раніше, ніж планувалося від початку, повідомляє британська розвідка.

Британські військові аналітики припускають, що 25-у армію використають, найімовірніше, для посилення оборони у Луганській області.

Примітним є той факт, що зовсім нещодавно – в серпні – в оголошеннях про набір до 25-ї армії стверджувалося, що її розгорнуть в Україні не раніше грудня 2023 року. Однак відправляти новобранців на фронт довелося вже зараз.

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"Цілком імовірно, що підрозділи були кинуті в дію раніше частково тому, що Росія продовжує боротися з [проблемою] надмірно розтягнутих сил на фронті, а Україна продовжує свій контрнаступ на трьох різних напрямках", – припускають британці.

Також існує версія, що Росія спробує використати частини 25-ї армії для посилення ще незадіяних резервних сил, щоб надати командирам на місцях більшу оперативну гнучкість.

Ситуація на фронті – останні новини

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби на фронті відбулося 34 бойових зіткнення. В Генштабі запевняють, що російські загарбники зазнали значних втрат в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують оборонну операцію на сході, водночас ведучи наступальні дії на Мелітопольському напрямку та південніше від Бахмута.

Тим часом загальні бойові втрати агресора від початку вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, вже подолали позначку у 270 тисяч загиблими.

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