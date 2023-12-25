Вони розміщені в населених пунктах біля Маріуполя, Донецька та Чистякового.

Російське командування перекинуло до тимчасово окупованих районів Донецької області три новосформованих полки у складі 116-ї окремої бригади Росгвардії. Таким чином ворог створив окрему військову окупаційну силу та встановлює постійний контроль над захопленими територіями України.

Про це повідомляють у своєму звіті американські аналітики з Інституту вивчення війни, посилаючись на українського військового оглядача Костянтина Машовця. Він підтвердив розміщення116-ї бригади спеціального призначення у місті Чистякове, що за 70 км східніше від Донецька.

Відомо, що новосформовані з'єднання бригади розміщені:

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900-й полк спеціального призначення розміщено в селі Мелекіне (22 км на південний захід від Маріуполя);

901-й полк спеціального призначення дислокували у місті Сніжне (80 км на схід від Донецька);

902-й полк спеціального призначення розміщений за сім кілометрів на північ від міста Чистякове.

За словами Машовця, бригада буде виконувати "стабілізаційні функції" на окупованій території України на "постійній основі".

Нову бригаду почали формувати ще у вересні цього року. Вже у жовтні експерти ISW помітили, що ці військові отримали російський танк Т-80БВ, який бійці групи "Вагнера" використовували під час збройного повстання у червні 2023 року. На думку аналітиків, короткі терміни та місця дислокації нових полків Росгвардії свідчать, що Кремль активно намагається використати ці сили для посилення контролю РФ над окупованими тилами.

Машовець також розповідав, що Росгвардія, ймовірно, перекинула з Росії на тимчасово окуповану Україну до 6 тис. військовослужбовців у рамках розгортання 116-ї бригади спеціального призначення. Наразі особовий склад Росгвардії на окупованих територіях Україні налічує до 34,3 тис. військових.

Хоча ISW не може незалежно перевірити цю інформацію, зазначені факти підтверджують нещодавні спроби РФ легалізувати доступ Росгвардії до вербування добровольців, дозвіл Кремля на передачу важкої військової техніки Росгвардії та базування 116-ї бригади спеціального призначення в окупованій Донецькій області.

"Росія намагається розширити сили Росгвардії для створення окремої військової окупаційної сили. Ймовірно, Москва намагається залучити та розгорнути військові окупаційні сили для подальшого перешкоджання контрнаступальним зусиллям України, встановлення постійного контролю над окупованими територіями та придушення партизанської активності, не закріплюючи передові війська на невизначеному терміні окупації", - вказується у звіті ISW.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти зазнають великих втрат в атаках на позиції Сил оборони в районі Бахмута Донецької області. Збройні сили вийшли на свою другу лінію оборони, яка була підготовлена раніше.

За тиждень, з 18 по 24 грудня, знищено понад 7 тис. російських загарбників та 927 одиниць ворожої техніки.

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