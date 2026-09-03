Замку 800 років: визначено найкрасивіший готель світу, де гостей зустрічають вовкодави

Свого часу тут зупинялися, зокрема, письменник Оскар Вайлд і представники родини Гіннесів.

У глобальному рейтингу найкрасивіших готелів світу визначився беззаперечний лідер - і гостей тут зустрічають просто біля воріт справжні ірландські вовкодави.

Легендарний ірландський замок Ешфорд (Ashford Castle) здобув звання найкрасивішого місця для проживання на планеті. Він очолив рейтинг із 33 найефектніших готелів світу, складений виданням Time Out.

Ця казкова садиба площею 350 акрів має все для розкішного відпочинку: від приватного кінотеатру до потайних садів. Повний огляд Ashford Castle можна прочитати у Time Out.

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Коли йдеться про найвражаючіші готелі світу, це не просто красиві фотографії в рекламних буклетах, наголошують автори. Експерти Time Out особисто побували в кожному з об'єктів рейтингу - від узбережжя Каліфорнії до джунглів Коста-Рики, зазначають автори.

Саме цей реальний досвід допоміг Ashford Castle отримати окреме звання найкращого історичного готелю. Садиба площею 350 акрів приймає знаменитих та впливових гостей ще з 1228 року. Свого часу тут зупинялися, зокрема, письменник Оскар Вайлд і представники родини Гіннесів.

Сьогодні замок перетворений на розкішний курорт, який після реставрації зберіг атмосферу аристократичної резиденції. Усередині - справжній лабіринт величних коридорів, люстри з кришталю з Донегола та басейн у спа-зоні, оточений морськими мушлями.

Планування замку настільки складне й заплутане, що після заселення співробітники особисто проводжають кожного гостя до його номера. Щоправда, в Time Out радять усе ж запам'ятати дорогу назад - вона неодмінно знадобиться пізніше.

Інтер'єри спалень вирізняються насиченими, сміливими кольорами, а з вікон більшості номерів відкривається краєвид на озеро Лох-Корріб (Lough Corrib).

Особливо мальовничим замок стає восени, коли над озером піднімається ранковий туман, а листя на деревах забарвлюється в золоті відтінки.

Ірландському замку довелося витримати серйозну конкуренцію за перше місце, йдеться у статті.

Другу позицію посів японський Hiramatsu Karuizawa Miyota, який підкорив експертів неймовірними пейзажами префектури Нагано. А от звання готелю з найкрасивішими садами дісталося флорентійському Four Seasons.

Серед інших переможців - мальтійський Phoenicia, який відзначили за найкращий басейн, а також лондонський 1 Hotel Mayfair і паризький Le Pavillon de la Reine.

До рейтингу потрапили й значно незвичніші об'єкти. Серед них - підземний оглядовий тунель у Південній Африці та екологічний лодж у Коста-Риці, звідки відкривається краєвид на один із лише чотирьох тропічних фіордів у світі.

Втім, головна нагорода цього року дісталася саме Ashford Castle - місцю, де восьмистолітня історія, розкіш і казкова атмосфера дозволяють гостям хоча б ненадовго відчути себе справжніми аристократами.

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Нагадаємо, Бангкок назвали найкращим містом світу для нічного життя у 2026 році - столиця Таїланду очолила рейтинг. Під час дослідження було опитано понад 24 тисяч місцевих жителів у 150 містах світу. Люди відповіли, зокрема, наскільки доступними за ціною є вечірні розваги, а також чи відчувається місто після настання темряви жвавим, різноманітним і безпечним. Понад 70% жителів Бангкока оцінили нічне життя свого міста як хороше або чудове.

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