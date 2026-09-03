В Україні помітили рідкісний фіолетовий гриб: чи можна його їсти (фото)

Особливо яскравий колір мають молоді гриби, але з віком вони втрачають пігмент.

У лісах України грибники натрапили на незвичайну знахідку – рідкісний гриб павутинник фіолетовий (Cortinarius violaceus). Відповідне повідомлення з'явилося в українській фейсбук-спільноті "Гриби".

Авторка допису не вказала, в якому саме регіоні натрапила на рідкісний гриб, але відомо, що він є досить поширеним географічно, хоча зустрічається нечасто.

Як пише видання "Конкурент", плодові тіла павутинника можуть бути досить великими: шапинка здатна виростати до 10–15 сантиметрів у діаметрі, а ніжка – до 15 сантиметрів заввишки. З віком яскравий відтінок темнішає, переходячи у буро-фіолетові тони. Експерти пояснюють, що забарвлення має природне хімічне походження і пов’язане з особливим залізовмісним пігментом.

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Як розповідають автори публікації, гриб росте у хвойних, листяних та мішаних лісах, утворюючи мікоризу з деревами – зокрема сосною та дубом. Зазвичай він з’являється наприкінці літа та восени. Наукові джерела підтверджують, що цей вид трапляється рідко, тому його поява викликає інтерес у дослідників природи.

У виданні наголошують, що інформація про охоронний статус павутинника в Україні є суперечливою.

"В інтернеті можна зустріти твердження, що павутинник фіолетовий внесений до Червоної книги України. Однак у доступному офіційному переліку видів Червоної книги немає достатньо надійного підтвердження саме для Cortinarius violaceus", – йдеться у публікації.

Немає єдиної думки і щодо його придатності для вживання в їжу. У різних довідниках гриб описують по-різному: одні називають його їстівним, інші радять утриматися від вживання через складність ідентифікації. Проблема полягає в тому, що біологічний рід Cortinarius дуже великий і серед його представників є отруйні види, які можуть бути схожими на їстівні.

Попри це, павутинник фіолетовий вважають одним із найкрасивіших грибів.

"У природі не так багато грибів, які мають настільки насичене фіолетове забарвлення одночасно на шапинці, ніжці та пластинках", – зазначають автори.

Природа України

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