Україна може стати ключовим постачальником титану для Європи: названо перспективні регіони

Основні поклади сировини зосереджені у трьох регіонах України.

Україна - країна номер один у Європі за запасами титанових руд і має можливості нарощувати їх видобуток. Про це УНІАН повідомив заступник міністра економіки та довкілля Єгор Перелигін.

"Україна з точки зору критичних мінералів залишається країною номер один в Європі по титановим рудам. У нас дуже висока якість титанової сировини. Ми можемо продовжити це нарощувати", - сказав він.

За словами Перелигіна, основні поклади титанової сировини зосереджені у трьох регіонах України – Житомирській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Він зазначив, що Україна має можливість розвивати не тільки видобуток сировини, а й подальшу переробку. За його словами, це особливо важливо з огляду на потреби європейського ринку.

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Заступник міністра звернув увагу на проблему недостатньої переробної бази в Європі для титанової галузі та виробництва титанової хімії. Саме тому українська сировина може мати додаткову цінність для європейських виробників.

Він також підтвердив, що інтерес до українських критичних мінералів виявляють не лише з боку американських компаній.

"Є цікавість як з боку американців, так і з боку Єврокомісії і Європейського Союзу", - додав Перелигін.

Довідка УНІАН. Титан потрібен для створення легких, надзвичайно міцних і стійких до корозії конструкцій, які використовуються в авіації, медицині та промисловості. Титан такий же міцний, як сталь, але суттєво легший.

Розробка родовищ в Україні - головні новини

У січні 2026 року колишня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що в Україні вперше обрали переможця конкурсу на розробку родовища з літію за механізмом угоди про розподіл продукції. За її словами, пілотним проєктом з розробки корисних копалин стало літієве родовище "Добра" в Кіровоградській області.

Раніше Київ надав право на видобуток літію з великого державного родовища інвесторам, серед яких був мільярдер і друг президента США Дональда Трампа.

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