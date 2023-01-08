Міноборони РФ пов'язує удар по мирних жителях Донецької області з ліквідацією російських окупантів у Макіївці.

Міністерство оборони Російської Федерації цинічно пояснило, навіщо на Різдво було завдано удару по Краматорську в Донецькій області.

Обстріл житлових будинків та навчальних закладів міста був "операцією відплати", заявили на щоденному брифінгу країни-агресора.

МО РФ пов'язує удар з ліквідацією ЗСУ бази окупантів у тимчасово захопленій Макіївці (Донецька область) і дезінформує, заявляючи, що атаковані були "гуртожитки українських військових".

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"У відповідь на злочинний удар київського режиму в перші хвилини січня по пункту тимчасової дислокації російських військовослужбовців в населеному пункті Макіївка ("ДНР") реалізована операція відплати. Протягом доби були розкриті пункти тимчасової дислокації українських військовослужбовців у Краматорську. У гуртожитку № 28 перебували понад 700 військових і в гуртожитку №47 - понад 600. В результаті масованого ракетного удару по цим пунктам тимчасової дислокації підрозділів українських військ знищено понад 600 військових", – йдеться в заяві.

Удар по Краматорську

У четвер напередодні різдвяних свят диктатор РФ Володимир Путін доручив Міноборони РФ ввести "режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення". Він нібито мав діяти з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня.

Попри власні заяви, РФ не припинила атаки ні 6, ні 7, ні в ніч на 8 січня. У ніч на неділю окупанти відкрили вогонь по відносному тилу в Донецькій області. 7 ракетних ударів було завдано по Краматорську.

Внаслідок атаки в Краматорську пошкодження отримали 2 заклади освіти, 8 багатоквартирних будинків і гаражі. Краматорська міська рада показала фото і відео наслідків атаки, на яких можна побачити засіяні уламками вулиці, метрові воронки від снарядів, понівечені будівлі навчальних закладів. Жертв серед мирного населення вдалося уникнути.

Ліквідація окупантів у Макіївці

У новорічну ніч під потужний удар потрапила база російських окупантів, розгорнута в одному з ПТУ тимчасово окупованої Макіївки (Донецька область). Тут могли бути розміщені як російські мобілізовані, так і військові з досвідом (спецпризначенці, артилеристи та зв'язківці). З'являлися повідомлення про сотні загиблих і поранених в результаті атаки.

Російське військове командування спершу замовчувало знищення своїх військових у Макіївці. Після численних повідомлень російських "воєнкорів" удар був підтверджений, але втрати були значно применшені: спершу заявили про ліквідацію 63 військових, пізніше – про 89. Також стало відомо, що серед них був заступник командира полку підполковник Бачурін.

У знищенні бази в так званій "ДНР" звинуватили самих мобілізованих, яких нібито вирахували через активне використання мобільних телефонів.

В британській розвідці звернули увагу на те, що до серйозних втрат в Макіївці міг привести непрофесіоналізм росіян. Припускають, що біля місця розміщення військ знаходився склад боєприпасів. Вони здетонували після удару, що спричинило вторинні вибухи.

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