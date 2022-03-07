Наразі жодних деталей щодо атаки ворога у Миколаєві немає.

Із самого ранку 7 березня окупанти вдарили по Миколаєву з реактивних систем залпового вогню.

Відповідну інформацію "Суспільне" повідомило орієнтовно після 5:15 за Києвом.

"По Миколаєву вдарили з реактивних систем залпового вогню", – йдеться у повідомденні. Станом на 5:40 жодних деталей щодо атаки ворога у Миколаєві немає.

Жителі Миколаєва повідомляють, що вибухи чути у всіх районах міста і нібито одразу у двох напрямках, повідомляє "Україна 24".

Також мешканці пишуть у соцмережах, що у деяких районах зникло світло.

У місті також зник зв'язок від оператора Lifecell. Найімовірніше, один із ударів припав по стільниковій вежі.

Раніше голова Миколаєва Олександр Сенкевич повідомляє, що найпотрібніша допомога для Миколаєва - це каски та бронежилети. За його словами, російські окупанти оточують місто з усіх боків, і наразі місцева влада накопичує резерви, аби було що роздавати людям у випадку блокади.

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