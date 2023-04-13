Основна тактика росіян полягає у тому, що їхні літаки не наближаються.

Керівниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що окупанти на півдні активно використовують авіацію, щоб атакувати цивільні об'єкти керованими бомбами та ракетами.

"Тактика ворога полягає в тому, що їхні літаки не наближаються. Вони використовують керовані бомби, у тому числі й ракети. Але ракет у них менше і ворог не може застосовувати їх так активно, як керовані авіаційні бомби", - пояснила Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

За її словами, російські війська намагаються бити по цивільних об'єктах прифронтових регіонів.

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"Терористи намагаються пригнічувати прифронтові регіони, щоб місцеве населення усвідомлювало, що їм було б краще з "русскім миром". Це переконання не працює, окрім зародження стійкої протидії в душі українців. Росіяни намагаються використовувати захисні радіолокаційні засоби, щоб їхні літаки залишалися неушкодженими", - розповіла Гуменюк.

Ракетні удари по Україні

На думку експертів, загроза того, що Росія буде влаштовувати масовані ракетні атаки, залишається, поки війна в Україні не закінчилася.

За даними Генштабу, у Росії планують розгорнути серійне виробництво крилатих ракет Х-50. Ймовірно, ворог планує нову кампанію масованих ракетних ударів по Україні.

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