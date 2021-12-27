Арестович каже, що Україна ніколи на це не піде.

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що Росія відкриє контрольні пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі, якщо Україна визнає вакцину "Супутник V" та довідки про вакцинацію цим препаратом.

Про таку умову він розповів в ефірі телеканалу "Дом".

За його словами, на останньому засіданні ТКГ не вдалося дійти згоди щодо відкриття всіх КПВВ.

"Закриті вони через те, що можливі результати переговорів зводять до суб'єктивізації так званих "ЛНР" та "ДНР". Їхнє завдання вивести Росію за межі конфлікту, удати, що РФ - посередник, а в нас внутрішній громадянський конфлікт. Звичайно, ми на це не підемо. Тому що основою мирного врегулювання є визнання Росією свого статусу як сторони конфлікту, якою її визнає весь цивілізований світ, крім них самих", - сказав Арестович.

Читайте такожУ Росії оголосили про відведення 10 тисяч військових від кордону з УкраїноюВін каже, що Росія висунула вимогу для відкриття КПВВ - Україна має визнати російську вакцину.

"Наші КПВВ уже понад рік відкриті. Відкриваються щодня о 8 ранку. Залишилося лише пропустити громадян із того боку. Але вони й тут зачепилися за необхідність нами визнати вакцину "Супутник V" у документах, визнати документи з печатками так званих "ДНР" та "ЛНР". Коротше, зробити все те, на що ми ніколи не підемо", - підкреслив він.

Нагадаємо, що 26 грудня окупанти тяжко поранили українського військовослужбовця.

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