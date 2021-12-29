Раніше речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що Росія відкриє контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі, якщо Україна визнає вакцину "Супутник V" та довідки про вакцинацію цим препаратом.

Україна не визнаватиме російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" в обмін на відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу.

"Ми не визнаємо, і не будемо визнавати російську вакцину. У нас є можливість забезпечити вакцинацію на КПВВ наших громадян", - сказала Верещук.

Вона підкреслила, що Україна забезпечить своїх громадян "світовими визнаними вакцинами".

"Питання про те, щоб визнати "Супутник" або "Супутник Лайт", взагалі не стоїть", - заявила міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що Росія відкриє контрольні пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі, якщо Україна визнає вакцину "Супутник V" та довідки про вакцинацію цим препаратом.

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За його словами, на останньому засіданні ТКГ не вдалося дійти згоди щодо відкриття всіх КПВВ.

"Наші КПВВ уже понад рік відкриті. Відкриваються щодня о 8:00 ранку. Залишилося лише пропустити громадян із того боку. Але вони й тут зачепилися за необхідність нами визнати вакцину "Супутник V" у документах, визнати документи з печатками так званих "ДНР" та "ЛНР". Коротше, зробити все те, на що ми ніколи не підемо", - підкреслив він.