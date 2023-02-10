Загальний залп "Калібрів" може складати до 20 ракет.

Росія вивела в Чорне море три ракетоносії, серед яких підводний човен. Активізація ворожого корабельного угруповання сталася після того, як шторм у морі зменшився до 3-4 балів.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь". Зазначається, що загальний залп "Калібрів" може складати до 20 ракет

У командуванні повідомили, що напередодні росіяни запускали розвідувальні безпілотники, один із яких був влучно збитий силами протиповітряної оборони.

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За цим, враховуючи й нічну атаку дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136", і підвищену активність ворожої авіації, проглядається підготовка до ракетних ударів, вважають в ОК "Південь".

"Вночі два дрони, спрямовані в нашу зону відповідальності, були збиті на Кіровоградському і Вінницькому напрямках", - повідомили в командуванні.

Своєю чергою, спікер Одеської ОВА Сергій Братчук попередив про високий рівень загрози ракетних і авіаційних ударів російської загарбницької армії. Він також відзначив активність російської авіації та ракетоносіїв у Чорному морі.

"Одещина: загроза ворожих ракетних і авіаційних атак на рівні висока. Відзначається активність ворожої авіації. Вночі ЗСУ знищили два дрони на Кіровоградському і Вінницькому напрямках. В Чорному морі - ворожі ракетоносії", - зазначив Братчук і закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Ранкові удари росіян 10 лютого

Як повідомляв УНІАН, ввечері у четвер, 9 лютого 2023 року, російські окупаційні війська запустили іранські дрони-камікадзе в напрямку України. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що "шахеди" прямують із Запорізького напрямку.

10 лютого рано вранці в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Повідомлялося про вибухи в Харкові, Дніпрі та Запоріжжі. Зокрема, мер Харкова Ігор Терехов написав, що о 4:00 ранку було завдано ударів по місту. Він підтвердив інформацію про те, що ворог цілився в об'єкти критичної інфраструктури.

А секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що по місту було здійснено найбільшу з початку повномасштабного вторгнення атаку. За годину у Запоріжжі було зафіксовано 17 ворожих прильотів. Військові країни-терориста, атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури.

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