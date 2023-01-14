Зранку у Генштабі попереджали про те, що небезпека ракетних та авіаударів зберігається.

В Чорному морі російські загарбники збільшили угруповання до семи кораблів. В оперативному командуванні "Південь" повідомили про оперативну обстановку.

Так, РФ вивела ракетоносій. За інформацією командування, оперативна обстановка залишається складною й напруженою.

"Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до семи одиниць, серед яких один ракетоносій з вісьмома ракетами "Калібр" та два десантні кораблі", - йдеться у повідомленні.

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Війна в Україні: що відомо про нові атаки рашистів

Як повідомляв УНІАН, вчора, 13 січня, в Чорному моря перебували два російських кораблі без ракетоносіїв. Проте ворог й далі націлений на знищення критичної інфраструктури України. У Повітряних силах розповіли, як призначення начальника генштабу РФ Герасимова командувачем об'єднаним угрупуванням військ в Україні вплине на ракетні атаки. Зазнаається, що рішення про удари приймає не одна людина.

У Генштабі попереджали, що небезпека ракетних та авіаударів лишається, та закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Зранку 14 січня рашисти вдарили по Києву. У столиці пролунала серія вибухів, повітряну тривогу оголосили вже після вибухів. Окрім цього, Росія підняла в небо Ту-95 і Ту-22, у деяких областях України було оголошено повітряну тривогу.

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