"Заповнити прогалину", що утворилася через відсутність радара, буде вкрай складно.

Як випливає з нової інформації, Росія втратила єдину у своєму роді радіолокаційну систему. Як українські, так і московські джерела повідомляють, що Київ почав атаки на сотні миль углиб російської території.

Як пише Newsweek, у середу українські ЗМІ повідомили, що київські безпілотники завдали удару по об'єкту, де розміщений загоризонтний радар "Контейнер 29Б6" у російській республіці Мордовія, з посиланням на джерела в українській військовій розвідці. Російські та українські джерела повідомили про попередню атаку безпілотників на об'єкт у Мордовії 11 квітня.

У середу Артем Здунов, регіональний губернатор Мордовії, заявив, що український безпілотний літальний апарат "знову атакував об'єкт у Мордовії" близько 8 години ранку за місцевим часом. За його словами, російська ППО збила дрон.

Відео дня

У повідомленні ВЧК-ОДПУ, яке нібито володіє інсайдерською інформацією російських силовиків, ідеться про те, що "атака пройшла успішно, і зараз російська загоризонтна станція не працює".

Унікальна РЛС 29Б6 "Контейнер" є частиною російської системи раннього попередження для виявлення загроз, що наближаються на відстані тисяч миль, таких як балістичні ракети великої дальності. За даними російського державного інформаційного агентства ТАСС, він може відстежувати запуски крилатих і гіперзвукових ракет, а також зліт літаків на відстані до 1860 миль.

Forbes назвав радар, що базується в Мордовії, єдиним у Росії загоризонтним радаром, спрямованим на захід, який контролює повітряний простір навколо Європи. Його вартість становить 110 мільйонів доларів, додало видання.

"Заповнити прогалину", що утворилася через відсутність радара, буде вкрай складно, повідомив Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Атака на радар "Контейнер"

Загоризонтні радари використовують іоносферу Землі для відбиття сигналів назад, розширюючи можливості виявлення навколо кривизни планети. Вони використовувалися для виявлення потенційних загроз, що виходять далеко за межі можливостей звичайних радіолокаційних систем.

Російські та українські джерела повідомили про попередню атаку безпілотників на об'єкт у Мордовії 11 квітня. Російське незалежне новинне видання Astra повідомило, що в районі розташування радара було збито два дрони.

Міноборони Росії заявило 11 квітня, що її засоби ППО перехопили два українські безпілотники над Мордовією, але не уточнило місцезнаходження і мету цих дронів. РЛС "Контейнер" активна в Мордовському регіоні з початку грудня 2019 року.

Головний редактор "Defense Express" Олег Катков в ефірі телемарафону прокоментував можливе ураження радіолокаційної станції (РЛС) у Мордовії напередодні.

Вас також можуть зацікавити новини: