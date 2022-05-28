Росія у відповідь на повідомлення про передачу Україні РСЗВ великої дальності закликала Вашингтон "припинити накачування ЗСУ зброєю" і пригрозила "непередбачуваними наслідками для глобальної безпеки".
Про це йдеться у відповіді російського посла в США Анатолія Антонова.
"По дипломатичних каналах ми не неодноразово доводили до Сполучених Штатів, що безпрецедентне накачування України озброєннями істотно підвищує ризики ескалації конфлікту", - стверджує посол.
У РФ стурбовані, що такі засоби можуть розмістити поблизу російських кордонів - і в українців з'явиться можливість завдавати ударів у відповідь по російських містах.
Збройні Сили Росії зроблять необхідні кроки для обнулення можливостей ЗСУ, пригрозив Антонов.
"Американці прекрасно усвідомлюють, що своїми діями віддаляють перспективи досягнення миру. США все глибше втягуються в кризу в Україні. Це загрожує непередбачуваними наслідками для глобальної безпеки... Важливо відмовитися від погроз на нашу адресу і заяв про військову перемогу України", - йдеться в заяві дипломата.
РФ закликає США і Україну "визнати реальність", що дозволить сторонам нібито просунутися на "шляху політичного врегулювання" і не допустити "погіршення ситуації у сфері міжнародної стабільності".
Раніше стало відомо про схвалення Сполученими Штатами передачі Україні реактивних систем залпового вогню великої дальності. Про передачу, наймовірніше, буде офіційно оголошено наступного тижня.