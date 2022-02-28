Час грає не на користь окупанта, зазначив колишній міністр.

Міністр оборони України у 2019-2020 роках Андрій Загороднюк впевнений, що Росія вже втратила інціативу у бойових діях в Україні.

Про це він сказав у ефірі телеканалу "Рада".

"Оці два дні - всі розуміли, що це буде стратегічна пауза, вона продовжується, але вона продовжується надто довго. І ми вважаємо, що ініціативу вони вже втратили", - зазначив Загороднюк.

На його думку, від ворога зараз можна очікувати нових стратегій, але це вже не змінить ситуацію.

"Зрозуміло те, що їх збройні сили по готовності і близько не стоять з нашими. Зрозуміло, що вони кинули свої сили, які вони могли виділити. І вони не спрацювали. Головна новина, яку ми отримали - дуже важко їм, вони намагаються мобілізувати зараз Білорусь. А ми з Білорусі, з різних джерел отримуємо інформацію, яким чином це відбувається. Дійсно, ми стоїмо на порозі включення Білорусі до загального російського наступу. Але дуже серйозна протидія цьому суспільства, тому досі це питання не остаточне", - зазначив екс-міністр.

Загороднюк звернув увагу, що зараз Україна постійно отримує допомогу з-за кордону, яка скоріше за все не скінчиться, доки ми не переможемо.

"Йдуть безперервно вантажі. Ми розуміємо, що в нас є запаси, щоб триматися далі. Тому час грає не на них. Логістику вони не відбудували, вона в них повністю провалена… Тобто зараз вони опиняться в ситуації без підтримки основної бази, а на місцевих харчах, паливі - не протримаються", - наголосив він.

Загорднюк зазначив, що росіяни можуть кинути великі свої резерви, щоб кількістю перебити українську оборону, але українська армія вже може впоратися і з цими резервами.

"І обстрілами нашу волю не зломиш. Вони можуть це робити, (про обстріли у Волновасі, Щасті, Харкові - Ред.), але це не змінить хід подій", - сказав Загороднюк.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.

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