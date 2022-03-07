За неповні 11 днів ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тисяч російських окупантів.

У Міноборони США заявили, що Росія випустила в Україні понад 625 ракет і задіяла майже всю підготовлену бойову міць.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Високопоставлений представник Міноборони США заявив, що "майже 100%" заздалегідь підготовленої бойової потужності Росії, яка була розгорнута на кордоні України та Білорусі, вже знаходиться в Україні.

За словами чиновника, Росія також запустила понад 625 ракет по Україні.

Станом на ранок 7 березня було відомо, що, за оцінками Пентагону, Російська Федерація з початку війни випустила по Україні 600 ракет. Крім того, загарбники використовували 95% накопиченої на кордонах потужності.

Раніше повідомлялося, що за неповні 11 днів опору ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тисяч російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених.

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