Пошкоджено будівлі на кількох підприємствах, які належать енергетикам. Наразі відомо про вісьмох травмованих та одного загиблого.

Внаслідок ворожої атаки по Кропивницькому на одному із промислових об’єктів загинула людина, є травмовані. Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ворог продовжує тероризувати мирне населення. Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий. Деталі згодом", - поінформував він.

Відомо, що повітряна тривога в регіоні тривала з 09:37 до 10:10. За інформацією Повітряних сил, на Кропивницький прямувала ракета.

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Як інформує Суспільне, після вибухів жителі регіону повідомили про відключення електрики. Речниця "Кіровоградобленерго" Олена Данильченко заявила, що інформації про аварійні відключення немає. За її словами, електропостачання могли відключити в цілях безпеки та щоб уникнути аварійної ситуації через обстріл.

Своєю чергою підприємство "Дніпро-Кіровоград" повідомило про відключення електроенергії на водопровідній насосній станції "Зона 2б", Зона 1. На місце виїхали працівники підприємства.

Оновлено о 13:13. Згодом Райкович заявив, що під час ракетної атаки по Кропивницькому ворог запустив, ймовірно, ракету Х-59. Пошкоджено будівлі на кількох підприємствах, які належать місцевим енергетикам.

"Вісім працівників з травмами різного ступеня тяжкості доставлені в лікарні. Один робітник загинув. Простий автослюсар", - зазначив голова ОВА.

За його інформацією, на об’єкт одразу виїхали і досі там працюють підрозділи ДСНС. Вони ліквідували загоряння автомобіля. Триває обстеження кількох частково зруйнованих будівель.

"Також було пошкоджено опору лінії електропередачі. Через ракетну атаку в окремих мікрорайонах Кропивницького були перебої з електро- та водопостачанням. Наразі все відновлено", - запевнив Райкович.

Останні ракетні удари по Україні – деталі

Напередодні та після Нового року ворог почав завдавати масованих ракетних ударів по території України.

Зокрема, 29 грудня він застосував 158 ударних безпілотників та ракет різного типу. Влучання були зафіксовані у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі.

Ще одну масштабну атаку РФ здійснила вночі та зранку 2 січня. Основний напрямок удару – столиця України. Оборонці неба ліквідували загалом 72 цілі.

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