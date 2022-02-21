Строки й масштаби можливого вторгнення РФ у CIT не називають.

Розслідувачі Conflict Intelligence Team( CIT), які моніторять ситуацію з пересуванням російських військ, вважають, що процес їх перекидання до українського кордону завершено, готується можливий наступ.

Про це повідомляється на сайті CIT.

В організації підкреслили, що раніше гусеничну техніку везли практично завжди на залізничних платформах і танкових транспортерах, то зараз вона рухається власним ходом. Цей рух нерідко фіксують в лічених кілометрах від кордону з Україною.

"Танки та інша техніка слідують разом з важкими вогнеметними системами ТОС, хоча останні і відносяться до іншого роду військ (РХБЗ) - найбільше це схоже на формування бойових порядків батальйонних тактичних груп. Ми вважаємо, що перекидання сил з інших регіонів підійшло до кінця, і по всій видимості йде вихід на вихідні позиції для можливого наступу", - йдеться в матеріалі.

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Аналітики також нагадали про факти, коли російські солдати були кинуті біля кордону без їжі і нормальних побутових умов.

"Довго тримати війська в таких умовах неможливо, тому найближчими днями можна очікувати або наступу, або часткового відведення військ принаймні в ті великі табори, де ми їх спостерігали до цього", - пишуть в CIT.

Також у розслідуванні йдеться, що за п'ять кілометрів від кордону було розгорнуто польовий госпіталь, який може бути використаний у разі наступу в районі Харківської області. Крім того, зараз також спостерігається перекидання військової техніки, раніше не задіяної в зосередженні.

Робити прогнози щодо дати й масштабів наступальної операції Росії проти України в CIT не стали.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Росія восени 2021 року загострила ситуацію на українському кордоні – стягнула багато військових і техніки. У нашій країні і в західних державах заговорили про загрозу повномасштабного вторгнення.

У середині грудня МЗС РФ опублікувало проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки", в якому РФ, зокрема, запропонувало відмовитися від прийняття України в НАТО. Американська сторона висловилася проти того, щоб закривати перед Києвом двері в Альянс.

15 лютого 2022 року РФ стверджувала, що почала відведення військ від кордонів України в місця постійної дислокації. У США і в НАТО таку інформацію не підтвердили.

У США і Великобританії при цьому стверджують, що російське вторгнення в Україну може початися найближчим часом.