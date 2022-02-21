Жозеп Боррель пропонує називати стягнення Росією військ до кордонів України "російською кризою".

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель пропонує називати стягнення Росією військ до кордонів України "російською кризою".

Про це глава європейської дипломатії повідомив у Twitter після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Брюсселі.

"Радий, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні відвідав Раду міністрів закордонних справ ЄС для обговорення останніх подій у зв'язку з нашої спільною європейською безпекою. Це не українська криза, а російська криза, оскільки вона була створена Росією", - зазначив Боррель.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вітає те, що в Європейському Союзі починають правильно говорити про російську кризу.

"Дуже важливу зміну у дискусії я сьогодні зафіксував. Дуже багато колег, з якими ми говорили на засіданні Ради міністрів, - вони не говорили про українську кризу. Вони говорили про кризу, створену Росією. Це дуже важлива зміна у наративі. Вісім років ми скрізь чуємо: криза в Україні, українська криза, криза в та довкола України. Насправді, зараз відбувається дуже важлива трансформація, і нарешті колеги почали називати речі своїми іменами", - сказав Кулеба.

"Я їм сказав, що я дуже ціную кожен жест вашої підтримки - і на двосторонньому рівні, і на рівні Європейського Союзу. Але зараз надвичайно важливо називати речі своїми іменами. Чітко вказувати: хто що робить, хто ескалює, хто вбиває. Це Російська Федерація. І, перекладаючи українською мовою відомий прислів, треба називати змію змією", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, після телефонних розмов президента Франції Еммануеля Макрона з Путіним і Байденом стало відомо, що останні в цілому згодні спробувати підготувати безпековий саміт на найвищому рівні за участі України, Росії та союзників. У Білому домі наголосили, що це буде можливо виключно за умови, що до того часу Кремль не почне вторгнення в Україну.

Раніше CNN, посилаючись на слова американського чиновника, який має відомості від розвідки, повідомляло, що Російська Федерація зосередила на "відстані удару" від України близько 75% основних бойових одиниць країни.