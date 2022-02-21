Російські посадові особи вистроїли солдатів і "сфотографували з порожніми коробками сухпайків".

Російських військових із Таманської і Кантемирівської дивізії, яких привезли до кордону з Україною, кинули на станції Долбіно Бєлгородської області.

Як повідомили в Асоціації зі сприяння захисту прав військовослужбовців і призовників - "Комітет солдатських матерів", там зібралося понад 100 російських солдатів, серед яких строковики і контрактники.

Російські солдати штабелями сплять на кахельній підлозі сільської залізничної станції вже понад 5 днів, їх не забезпечили сухпайками і водою, тому вони харчуються за особисті гроші й тим, що принесуть місцеві жителі.

Після того, як інформація набула розголосу, частину військових перевезли в пункт призначення. При цьому, російські посадові особи вистроїли солдатів і "сфотографували з порожніми коробками сухпайків".

Як повідомляв УНІАН, десятки культурних і громадських діячів Росії підписали відкритий лист про неприйняття війни проти України. Вони підкреслюють, що люди охоплені жахом через можливість нового витка війни між Росією і Україною.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на кордонах України налічують 127 тисяч осіб наземного компонента РФ, а з морською та авіаційною компонентою – 147 тисяч російських військових.

Також Резніков заявив, що Росія не сформувала ударних угруповань ні в одному місці, де вони оточили Україну.

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