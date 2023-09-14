У ЗСУ припустили, що льотчики РФ могли "захворіти".

На півдні України протягом останніх двох днів зменшилась кількість авіанальотів російських окупантів, однак побільшало обстрілів з артилерії та танків.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону заявив, що за вчорашній день було зафіксовано лише 10 авіаударів.

"На лінії бойового зіткнення – таке собі затишшя відносне", – додав речник ЗСУ.

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На питання, з чим це пов’язано, Штупун відповів, що "це просто статистика". На його думку, льотчики РФ могли "захворіти" або ж проблема у погодних умовах.

"Скажімо так, наші хлопці зараз закопуються, і, можливо, ворог просто не хоче витрачати боєприпаси", – зазначив речник ЗСУ.

За словами Штупуна, загарбники протягом доби безуспішно намагались наступати в районі Мар’їнки. Там вони здійснили 14 невдалих спроб витіснити ЗСУ із займаних позицій.

На Мелітопольскому напрямку підрозділи Сил оборони закріплюються на звільнених територіях, а в районі Малої Токмачки й Дубового ворог, намагаючись йти вперед, зазнав значних втрат.

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Як раніше повідомляв УНІАН, ЗСУ відбили атаки російських окупантів на Авдіївському і Мар'їнському напрямках та здобули частковий успіх в Кліщіївці та Андріївці, водночас на Бахмутському напрямку "все за планом".

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення вже складають 270 тисяч 970 осіб. ЗСУ знищили також 315 літаків і 316 гелікоптерів.

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