За словами Іллі Євлаша, окупанти значно зменшили кількість ударних дронів типу "шахед".

Росіяни протягом останніх 2-3 тижнів змінили тактику застосування БПЛА. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

За його словами, Повітряні сили помітили деяку зміну тактики використання безпілотників з боку окупантів.

"Ми бачимо, що тактика дещо змінилася. Вони останнім часом взагалі не використовують або значно зменшили кількість ударних дронів типу "шахед", як це було ще, наприклад, два-три тижні тому. Зараз ворог активізував розвідувальні безпілотники для коригування своїх ракетних ударів", - сказав спікер. Відео дня

Він також зазначив, що під час ракетних обстрілів росіяни намагаються коригувати вогонь за допомогою дронів. При цьому зараз триває аналіз ситуації, ЗСУ стежить за використанням розвідувальних безпілотників, адже вони менші, і їх важче відстежити.

БПЛА на війні в Україні - останні новини

Нещодавно в Ірані заявили про створення нового дрона-камікадзе, який може нести корисне навантаження від 3 до 6 кілограмів на відстань до 40 кілометрів. Безпілотник нагадує ZALA Lancet виробництва РФ і широко використовується для боротьби із засідками.

Також УНІАН повідомляв, що в ході атаки на Україну окупанти застосували дрони невстановленого типу. Як повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, ворог постійно вишукує об’єкти для можливих атак "і фактично чи не щодня вони їх втрачають".

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