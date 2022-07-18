В результаті пошкоджено дві багатоповерхівки.

Минулої доби російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харкову, а також обстрілювали протягом доби низку населених пунктів області (Івашки, Коробочкине, Малинівку, Елітне, Калинове, Печеніги та Чугуїв).

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Ракетної атаки зазнав Харків, в результаті пошкоджено дві багатоповерхівки. Під ворожі удари потрапили села Івашки, Коробочкине, Малинівка, Елітне, Калинове, смт Печеніги, місто Чугуїв. Отримали руйнування житлові будинки, господарські будівлі. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти- опрацювали 20 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону", - йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1000 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

Як відомо, російські війська продовжують наступати на сході країни. За повідомленням Генштабу, 16 липня українські сили відбили спроби штурмів ворогом на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

Разом з тим ЗСУ продовжують ефективно знищувати склади з боєприпасами противника на окупованих територіях. У Пентагоні вважають, що наступ РФ значно сповільнився саме завдяки використанню Україною систем HIMARS.

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