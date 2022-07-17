Водночас в ISW наголошують, що це могло бути свідченням оперативної паузи, взятої окупантами.

Знищення Україною російських складів боєприпасів за допомогою HIMARS, ймовірно, призвело до зниження активності російський артилерії.

Про це заявити в Інституті вивчення війни (ISW).

Українські удари HIMARS по російських складах боєприпасів, тилових підрозділах і пунктах управління, ймовірно, погіршують позиції російської артилерії. Зокрема, такі атаки погіршили здатність російських військ витримувати великі обсяги артилерійського вогню вздовж лінії фронту.

Експерти зауважують, що приблизно з 10 липня кількість виявлених теплових аномалій на Донбасі значно зменшилася, про що свідчать за даними NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS).

Водночас в ISW наголошують, що це могло бути свідченням оперативної паузи, взятої окупантами.

"Інтенсивність артилерійських обстрілів російської артилерії на напрямку Слов'янськ-Бахмут найближчими днями може прояснити, якою мірою зниження інтенсивності було викликане оперативною паузою або результатом українських атак", - вважають американські фахівці.

Як писав УНІАН, раніше ГУР повідомило, що у разі передачі Україні ракет дальністю до 300 км до HIMARS ЗСУ знищуватимуть бази окупантів у Криму.

Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький назвав окупований Росією півострів "хабом переміщення" всієї техніки і озброєння, яке йде з Російської Федерації в південні райони України. Серед цілей ЗСУ, за його словами, скупчення військової техніки, боєприпасів і військ РФ і Чорноморський флот.

Зараз ЗСУ використовують ракети до РСЗВ HIMARS дальністю до 80 км.

У Росії повідомлення про можливе знищення баз окупантів у Криму зустріли з істерикою.

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