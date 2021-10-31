На супутникових знімках видно, як після навчань "Захід 2021" російські танки і піхота вирушили на південь і захід РФ.

Останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки і військовослужбовців.

Про це повідомляє Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел.

Крім того, останніми днями в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії.

"Чим зайняті російські війська, що збираються біля кордону з Україною, неясно", - зазначає видання.

У США і Європі на це звернули увагу останніми тижнями - після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

Читайте такожВійськ РФ біля кордону України зараз більше, ніж у 2014 році - ПентагонЗокрема, як стверджує директор програми вивчення Росії в некомерційної аналітичної організації CNA Майкл Кофман, на супутникових знімках видно, що сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які базуються в Новосибірську, не повернулися на місце дислокації після навчань, а з'єдналися з іншими російськими військами біля кордону з Україною.

Крім того, по знімках з космосу видно, що особовий склад і техніку 1-ої гвардійської танкової армії, яка базується під Москвою, теж перекинули в бік України.

Журналісти зазначають, що загострення на кордоні відбувається на тлі посилення риторики Кремля щодо України і першого застосування Збройними силами України турецького ударного безпілотника Bayraktar на Донбасі.

Автор: Станіслав Кожемякін