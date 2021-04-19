Стягуванням своїх військ до кордонів України Росія, зокрема, намагається змусити Київ визнати незаконну окупацію частини Донецької та Луганської областей.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, йдеться в матеріалі "РБК-Україна".
"Ми бачимо відверті спроби з допомогою різних форм тиску домогтися від України визнання ніби "миром" тієї окупації, яка є в Донецьку і Луганську. Тобто змусити Україну прийняти те, що там є, в тому вигляді, як воно там є. Але це точно не може спрацювати", - сказав Подоляк.
Читайте також"Уже не 2014 рік": Кулеба запевняє в готовності України до будь-якої агресії КремляЗа його словами, своїми останніми діями Росія намагається максимально нагнітати нервозність як в Україні, так і в решті світу. Однак суть її політики залишається незмінною, впевнений співрозмовник.
"Які насправді плани Кремля - найкраще знають у Кремлі, а не десь ще. За останні тижні ситуація залишається однаково напруженою. Але при цьому з кожним днем наростає увагу світу до цієї ситуації, і цей фактор працює на нашу користь", - зазначив Подоляк.
Стягування військ РФ до кордону України
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
- Під час візиту Зеленського до Франції канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Макрон закликали Російську Федерацію відвести російські війська від українських кордонів.
- Еммануель Макрон вважає, що міжнародна спільнота має позначити чіткі "червоні лінії" у стосунках з Росією.
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