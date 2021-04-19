В Офісі президента зазначають, що своїми останніми діями РФ намагається максимально нагнітати нервозність як в Україні, так і в решті світу.

Стягуванням своїх військ до кордонів України Росія, зокрема, намагається змусити Київ визнати незаконну окупацію частини Донецької та Луганської областей.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

"Ми бачимо відверті спроби з допомогою різних форм тиску домогтися від України визнання ніби "миром" тієї окупації, яка є в Донецьку і Луганську. Тобто змусити Україну прийняти те, що там є, в тому вигляді, як воно там є. Але це точно не може спрацювати", - сказав Подоляк.

Читайте також"Уже не 2014 рік": Кулеба запевняє в готовності України до будь-якої агресії КремляЗа його словами, своїми останніми діями Росія намагається максимально нагнітати нервозність як в Україні, так і в решті світу. Однак суть її політики залишається незмінною, впевнений співрозмовник.

"Які насправді плани Кремля - найкраще знають у Кремлі, а не десь ще. За останні тижні ситуація залишається однаково напруженою. Але при цьому з кожним днем наростає увагу світу до цієї ситуації, і цей фактор працює на нашу користь", - зазначив Подоляк.

Стягування військ РФ до кордону України

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Автор: Катерина Комолова