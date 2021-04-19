З кожним днем наростає увага світу до ситуації з агресією Росії, і цей фактор працює на користь України, впевнений Подоляк / фото: REUTERS

Стягуванням своїх військ до кордонів України Росія, зокрема, намагається змусити Київ визнати незаконну окупацію частини Донецької та Луганської областей.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

"Ми бачимо відверті спроби з допомогою різних форм тиску домогтися від України визнання ніби "миром" тієї окупації, яка є в Донецьку і Луганську. Тобто змусити Україну прийняти те, що там є, в тому вигляді, як воно там є. Але це точно не може спрацювати", - сказав Подоляк.

Читайте також"Уже не 2014 рік": Кулеба запевняє в готовності України до будь-якої агресії КремляЗа його словами, своїми останніми діями Росія намагається максимально нагнітати нервозність як в Україні, так і в решті світу. Однак суть її політики залишається незмінною, впевнений співрозмовник.

"Які насправді плани Кремля - найкраще знають у Кремлі, а не десь ще. За останні тижні ситуація залишається однаково напруженою. Але при цьому з кожним днем наростає увагу світу до цієї ситуації, і цей фактор працює на нашу користь", - зазначив Подоляк.

Стягування військ РФ до кордону України

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Автор: Катерина Комолова