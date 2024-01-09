Російські піротехніки відмовилися працювати у 17-градусний мороз.

Авіаційний снаряд, який російського літак скинув 8 січня на житлову забудову в тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області, досі не знешкоджено. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він зазначив, що окупанти перекрили декілька районів міста та виселяють людей із навколишніх кварталів.

При цьому, за словами Лисогора, залишити Рубіжне не можна, оскільки в'їзд та виїзд звідти закрили, не діють навіть спецперепустки, підписані окупаційною владою.

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Повідомляється, що у будинках, які мали світло, газ і воду, на три доби відключили централізовану подачу ресурсів через загрозу поширення вибуху, а російські піротехніки відмовилися працювати у 17-градусний мороз.

"Містяни мерзнуть і чекають, яку долю їм оберуть росіяни", - додав Лисогор.

Росіяни скинули авіабомбу на Рубіжне - що відомо

Під час обстрілу України вранці 8 січня на тимчасово окуповане Рубіжне Луганської області нібито випадково впала авіабомба, яку ніс літак Міноборони Росії.

Голова Луганської ОВА написав, що окупанти з авіації вдарили по вцілілим багатоповерхівкам Рубіжного – через чисельних свідків подію не вдалося приховати.

"Окупанти з авіації вдарили по вцілілим багатоповерхівкам Рубіжного – через чисельних свідків подію не вдалося приховати. Позаштатний схід російського авіаційного снаряду стався в окупованому Рубіжному. Бомбою ФАБ-250 загарбники влучили в житловий квартал міста, який є одним із небагатьох, що навесні 2022 року вціліли після їхніх штурмів. Тепер зазнали руйнації й ці будинки", - повідомив він.

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