Вчора на Донеччині одного жителя вбито, а 10 - отримали поранення.

Вночі тривали артобстріли Мар'їнської громади, з артилерії російські окупанти вдарили по житловому кварталу Авдіївки.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Також від російських обстрілів постраждала Курахівська громада. Там було обстріляно село Веселий Гай; пошкоджено 9 будинків у Курахівці та 3 будинки у Гострому.

Кириленко зазначив, що на Волноваському напрямку відбувалися періодичні обстріли Вугледара та околиць громади, інформація про постраждалих не надходила.

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За словами голови Донецької ОВА, в області окупанти пошкодили багато житлових будинків, зокрема, у Соледарській громаді.

Кириленко зазначив, що на Лисичанському напрямку пошкоджено двоповерхівку та приватні будинки у Сіверську. У Лиманській громаді зруйновано будинок у Ставках.

Голова ОВА додав, що 11 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Бахмуті, а ще 10 людей в області одержали поранення.

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Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська не відмовилися від планів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Але військовий експерт Роман Світан переконаний, що загарбникам не вдастся цього зробити, адже вони втратили таку можливість ще минулого року.

Раніше українська розвідка заявила, що російський диктатор Володимир Путін наказав захопити Донбас до березня.

Тим часом, росіяни продовжують гатити по населених пунктах Донеччини. Зокрема, вчора вночі та вранці окупанти здійснювали обстріли з артилерії та РСЗВ "Град".

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