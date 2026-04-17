Росіяни накопичують сили на півдні одного з ключових міст на Донбасі: у розкрили ДШВ деталі

Російські війська стягують ресурси до південних околиць Мирнограда на Донеччині, використовуючи житлову забудову як природне укриття. Про це розповів начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий в етері Радіо Донбас Реалії.

"Противник справді має перевагу зараз у межах житлової забудови Покровська і Мирнограда. Вона надає йому насамперед укриття", - зазначив він.

За словами спікера, складність уражень пов’язана з тим, що роботі звичайних тактичних FPV (а не БпЛА категорії Middle Strike дальністю на 100 км) заважає забудова:

"Висотки Мирнограда і Покровська - вони як гори, як ліс, що стоїть перед російською логістикою і прикриває їхній радіогоризонт".

Полевий стверджує, що спроби зазирнути за ці висотки за допомогою ретрансляторів чи розвідників, за його словами, упираються в активну роботу російського ППО. Навіть нові дрони на оптоволокні у місті втрачають ефективність.

Він зазначив, що в щільній забудові кабель просто лягає на землю, перегинається або обривається об гострі кути будинків, що "стирчать, наче зуби".

Незважаючи на ці технологічні обмеження, спікер запевнив, що південь Мирнограда не є абсолютною "сліпою зоною".

"Ураження там відбуваються, проте складність міського рельєфу та пріоритети командування зараз роблять цей напрямок одним із найважчих для роботи безпілотників", - додав він.

Раніше військовий експерт, екс-речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов розповів, що активне винищення логістики змусило російських окупантів змінювати початкові плани на весняно-літню наступальну кампанію на фронті.

