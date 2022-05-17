Ворог намагається встановити на Зміїному системи ППО.

Російські війська намагаються підняти потоплений Україною десантний корабель у водах Чорного моря в районі острова Зміїний.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В акваторії Чорного моря, в районі острова Зміїний, відзначено ведення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського десантного катера", - йдеться у ранковому зведенні.

Як писав УНІАН, 12 квітня стало відомо про підбиття російського корабля типу 23120 "Всеволод Бобров". Судно перевозило на Зміїний підкріплення і нове озброєння.

За даними ЗМІ й окремих політиків, "Всеволод Бобров" був уражений українською протикорабельною ракетою "Нептун".

Про стан пошкодженого судна не повідомляли.

Водночас в Одеській ОВА заявляли, що в результаті потрапляння ракети корабель загорівся. Його намагалися буксувати в окупований Крим.

Згодом ЗМІ писали, що підбите судно таки дійшло до севастопольського порту.

8 травня повідомлялося про три потоплені Україною десантні катери росіян у районі острова і про ще один підбитий.

Попри постійні атаки ЗСУ, ворог намагається встановити на Зміїному системи ППО.

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