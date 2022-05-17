Російські війська намагаються підняти потоплений Україною десантний корабель у водах Чорного моря в районі острова Зміїний.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"В акваторії Чорного моря, в районі острова Зміїний, відзначено ведення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського десантного катера", - йдеться у ранковому зведенні.
Як писав УНІАН, 12 квітня стало відомо про підбиття російського корабля типу 23120 "Всеволод Бобров". Судно перевозило на Зміїний підкріплення і нове озброєння.
За даними ЗМІ й окремих політиків, "Всеволод Бобров" був уражений українською протикорабельною ракетою "Нептун".
Про стан пошкодженого судна не повідомляли.
Водночас в Одеській ОВА заявляли, що в результаті потрапляння ракети корабель загорівся. Його намагалися буксувати в окупований Крим.
Згодом ЗМІ писали, що підбите судно таки дійшло до севастопольського порту.
8 травня повідомлялося про три потоплені Україною десантні катери росіян у районі острова і про ще один підбитий.
Попри постійні атаки ЗСУ, ворог намагається встановити на Зміїному системи ППО.