Ворог поширює інформацію про начебто штурм наприкінці липня станції українськими Силами оборони.

Є ймовірність організації найближчим часом російськими окупантами на Запорізькій атомній електростанції чергової збройної провокації. Дії загарбників можуть призвести до аварії.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що "департамент військової контррозвідки" ФСБ Російської Федерації поширює інформацію серед особового складу окупаційного контингенту про начебто підготовку українськими Силами безпеки та оборони штурму ЗАЕС.

"Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано "штурм" атомної станції, в якому начебто мають взяти участь "штурмові групи" та неназвані "добровольчі озброєні підрозділи України", - зазначають в ГУР Міноборони.

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В українській розвідці кажуть, що окупанти можуть готувати операцію "під чужим прапором", яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС.

"а наявною інформацією наразі готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України", - зазначає українська розвідка.

Окупація Запорізької АЕС - головні новини

ЗАЕС була захоплена окупаційними військами РФ 4 березня 2022 року. Україна неодноразово заявляла, що лише повернення ЗАЕС під повний контроль Києва та МАГАТЕ, а також створення навколо станції широкої демілітаризованої зони, здатне гарантувати безпечну експлуатацію атомної станції.

Станом на 14 липня 2023 року на ЗАЕС перебувало близько 500 окупантів. На станції окупанти зберігають військову техніку і боєприпаси. Повідомлялося, що Росія замінувала дахи корпусів, де знаходяться реактори.

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