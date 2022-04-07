На тимчасово окупованих територіях фіксується зростання дефіциту товарів першої необхідності, особливо продовольчих.

Російські військові не випускають чоловіків з окупованих районів Запорізької області.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

"У Запорізькій області російські окупанти заборонили виїзд особам чоловічої статі у бік підконтрольної українській владі території", - йдеться у повідомленні.

Так, додали у Генштабі, на тимчасово окупованих територіях фіксується зростання дефіциту товарів першої необхідності, особливо продовольчих.

"У подальшому це може призвести до ускладнення гуманітарної ситуації в зайнятому російськими окупантами регіоні", - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Російській Федерації проводиться прихована мобілізація. Ворог також намагається залучити до війни викладачів військових училищ.

Також у Міноборони розповіли, що загроза залучення збройних сил Білорусі у війні Російської Федерації проти України зберігається.

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