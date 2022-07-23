Внаслідок ворожих обстрілів поранено 9 мирних жителів Донеччини.

Внаслідок ворожих обстрілів поранено 9 мирних жителів Донеччини.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 22 липня росіяни поранили 9 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 у Слов'янську, 2 у Ласточкиному, 1 у Новомихайлівці та 1 у Сіверську", - повідомив він.

Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Як повідомляв УНІАН, росіяни останні тижні постійно проводять штурми Вуглегірської ТЕС. Так, напередодні російські окупанти вели штурмові дії з метою заволодіння територією Вуглегірської ТЕС, але безуспішно. Українські воїни змусили окупантів до втечі.

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що впродовж 90 днів росіяни просунулися на Донбасі всього на 9-16 км, це не дуже багато. За його словами, бойові дії на Донбасі дуже інтенсивні та характеризуються великим насильством.

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