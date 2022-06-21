На Ізюмщині триває ліквідація пожежі на газопереробному підприємстві, яку спричинили обстріли окупантів.

На Харківщині за минулу добу, 20 червня, через обстріли російськими окупантами загинули троє людей, а семеро отримали поранення.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, протягом доби окупанти обстрілювали Київський, Індустріальний, Салтівський та Немишлянський райони Харкова. При цьому він зазначив, що вночі у Київському районі Харкова внаслідок російських ударів суттєво пошкоджено будівлю одного з освітніх закладів - приміщення зруйноване на 40%.

Також голова ОВА повідомив, що у Салтівському районі зазнало обстрілу транспортне підприємство - виникла пожежа, поранений працівник.

Синєгубов зазначив, що на Ізюмщині триває ліквідація пожежі на газопереробному підприємстві, яку спричинили обстріли окупантів.

"По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський райони. Загалом за добу по області 3 загиблих, 7 людей поранені, усім надається медична допомога",- повідомив голова Харківської ОВА.

Він також повідомив, що на лінії зіткнення в області тривають бойові дії. "На Харківському напрямку ворог зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів, намагається не допустити виходу ЗСУ в тил російському угрупуванню, що діє на Слов'янському напрямку. В районі Ізюму тривають бої, наші захисники відбивають атаки ворога та надійно тримають свої позиції", - розповів Синєгубов.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП Олексій Арестович радить харків'янам виїжджати з міста і вивозити дітей, оскільки обстріли Харкова - "це надовго".

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