За словами радника голови ОП, угруповання окупантів у Бєлгородській області на кордоні з Україною може бути залучене для посилення наступу на Харків.

Радник голови ОП Олексій Арестович радить харків'янам виїжджати з міста і вивозити дітей, оскільки обстріли Харкова - "це надовго".

Про це він заявив в інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну.

За його словами, угруповання окупантів у Бєлгородській області на кордоні з Україною досягло стадії операційної готовності і може бути залучене для посилення наступу на Харків.

Він зазначив, що Харків - це "класичне прифронтове місто", по якому завдаються удари, тому його жителям не варто нехтувати сигналами тривоги.

"Противник сьогодні намагався рухатися умовно кажучи на Старий Салтів, на Руську Лозову... І б'є по Харкову різними засобами.... Гинуть люди, люди поранені. Тому ще раз настійно закликаю харків'ян не манкувати сигналами повітряної тривоги, йти в укриття, берегти дітей, а по-хорошому, так і вивезти дітей звідти, літніх людей... Боюся це надовго, вся ця історія з обстрілами Харкова", - сказав Арестович.

Також він зазначив, що на Ізюмському напрямку всі угруповання прийшли в рух.

"Намагаються наступати у бік Барвінкового, Долини, Краснопілля, Богородичного, Пришиба, Старого Каравану, Закотного, Сіверська, а також у бік Райгородка, але там не можуть форсувати Сіверський Донець", - зазначив Арестович.

Радник голови ОП додав, що в районі Сєвєродонецька окупанти намагаються наступати на всіх напрямках, хоча й малими силами.

Як повідомляв УНІАН, раніше Олексій Арестович заявляв, що найближчим часом російські окупанти обстрілюватимуть Харків, оскільки він знову став прифронтовим містом.

Арестович переконаний, що Харків росіяни точно не зможуть захопити, але обстріли призведуть до нових жертв серед цивільного населення.

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