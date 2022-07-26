Обійшлося без втрат та руйнувань.

Російські окупанти сьогодні, 25 липня, обстріляли п'ять громад в Сумській області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Есманська громада: близько пів на дев'яту було 4 прихода з "Градів". Об одинадцятій ранку - 3 приходи зі ствольної артилерії. Хотінська громада: о пів на першу був мінометний вогонь зі сторони Росії, 4 приходи. Білопільська громада: майже о другій годині дня було 3 мінометних постріли по громаді. Зноб-Новгородська громада: о п'ятнадцятій годині був артобстріл, 10 приходів. Середино-Будська громада: о пів на дев'яту вечора росіяни відкрили вогонь з мінометів, 6 прильотів", - заявив очільник ОВА.

За його словами, втрат та руйнувань сьогодні в області немає.

Нагадаємо, на Сумщині окупанти "денацифікували" вуличний туалет та влучили у церкву.

Вас також можуть зацікавити новини: