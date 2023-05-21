Українці на тимчасово окупованих територіях чекають на повернення ЗСУ і не хочуть евакуюватись куди наказує ворог.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти почали обстрілювати тимчасово окуповані українські території, в яких оголосили евакуацію.

"Останніми днями ми почали бачити величезну кількість випадків, коли рашисти самі обстрілюють тимчасово окуповані території, в яких вони оголосили евакуацію. Так, на прикладі Роздолу, в якому лунали вибухи ще декілька днів тому, випуски цих ракет були безпосередньо з території захоплених ворогом", - сказав Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, окупанти таким чином намагаються тиснути на мешканців України, щоб вони "евакуювались" з тимчасово окупованих територій.

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"Тому що евакуація, яку оголошував ворог повністю провалилася. Наші мешканці чекають на повернення Збройних сил України, а не хочуть евакуюватись туди, куди ворог їм наказує", - додав мер Мелітополя.

Війна в Україні - депортація українців

Як повідомляв УНІАН, 19 травня стало відомо, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях пропонують депортувати жителів районів, де оголошено "воєнний стан", а незгодних на 30 днів відправляти "на підвал".

За словами Івана Федорова, загарбники вигадують нові "закони", аби прикрити те беззаконня, яке вони чинять на окупованих територіях. Зокрема, раніше російські депутати внесли зміни до закону "Про воєнний стан", дозволивши примусово виселяти людей з територій, на яких введено воєнний стан. Наразі країна-агресор ввела "воєнний стан" на всіх захоплених територіях України, окрім Криму.

Слід зазначити, що депортація цивільного населення з окупованих територій прямо заборонена ст. 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року.

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