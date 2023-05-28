Атака по Києву і області триває.

Цієї ночі російські окупанти запустили по українській столиці десятки БПЛА. Понад 20 дронів вдалося збити силам ППО, та попри це руйнування вже фіксують в різних районах Києва.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, у Печерському районі внаслідок падіння уламків збитого БПЛА зайнявся будинок.

"Попередньо внаслідок потрапляння уламків сталося загорання даху будинку. Постраждалі – інформація уточняється", – йдеться в повідомленні.

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Міський голова столиці Віталій Кличко уточнив, що палає дах 9-ти поверхового будинку.

"Всі служби прямують на місце", – написав він.

КМВА опублікувала фото наслідків удару по Печерському району столиці. На них можна побачити пошкоджений дах і зламану стелю в квартирі нижче, вибиті шибки.

Атака по Україні в ніч на 28 травня - що відомо

Опівночі в неділю, 28 травня, в багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу. Причиною стала чергова масована атака країни-агресора із застосуванням дронів-камікадзе.

Київська влада інформувала про дві хвилі атак безпілотниками і роботу ППО над Києвом та областю. До 02:40 силами ППО вже було збито 20 БПЛА ворога.

Вже відомо про значні руйнування в різних районах столиці. Зокрема, в Печерському внаслідок падіння уламків БПЛА спалахнув дах 9-ти поверхового будинку.

В Голосіївському районі сповіщають про пожежу на підприємстві, Солом’янському – у 7-поверховій нежитловій будівлі. Також в Солом’янському районі пошкоджено АЗС.

Відомо про чотирьох постраждалих (з них троє – в Голосіївському районі, 1 – в Солом’янському), та двох загиблих (1 в Голосіївському районі, 1 в Солом’янському).