Загарбники тричі поцілили у культурний об’єкт, де розташовано старовинні цінності та сучасний туристичний комплекс.

На Херсонщині російські окупанти скинули авіабомби на пам’ятку національного значення Кам’янська Січ.

Як повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України, 1 лютого вороги завдали авіаудару по території пам’ятки національного значення Кам’янська Січ, що входить до складу Національного заповідника "Хортиця". На території культурного об’єкта знаходиться могила кошового отамана Костя Гордієнка та кладовище запорізьких козаків першої половини XVIII століття.

Відео, на якому зазнято обстріл Кам’янської Січі, з’явилося у російських "Телеграм"-каналах. На кадрах видно, як під час обстрілу культурного об'єкта було три потужних "прильоти".

За словами керівника Міністерства культури та інформполітики Ростислава Карандєєва, перший вибух стався безпосередньо на місці розташування колишньої Кам’янської Січі, точніше - на території господарчого передмістя Січі, де протягом багатьох років здійснювали розвідувальні та дослідницькі роботи співробітники заповідника "Хортиця". Тут знаходяться ще недосліджені виробничі об’єкти залізотопного та гончарного комплексу першої половини 18 століття.

Другий "приліт" був на територію сучасного туристичного об’єкта, де розташовується лапідарій, на якому представленні кам’яні пам’ятки (зокрема, зернотерки), недалеко від хреста та могили кошового отамана Костя Гордієнка та в’їзних воріт Січі, побудованих у 2009 році.

"Також у цьому місці розташовується грот та залишки колишнього маєтку поміщика Агаркова. Співробітники Національного заповідника "Хортиця" розпочали документування наслідків атаки на унікальну пам’ятку козацької доби", - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, на рахунку країни-агресора вже понад 120 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток національного значення.

"Росія завдала чергового удару по нашій спадщині - поцілила у Кам’янську Січ. Це вкотре доводить, що РФ цілеспрямовано нищить нашу матеріальну культуру, аби стерти українців як націю. Однак їй це не вдасться: Росія не зможе оминути покарання за свої злочини й відповідатиме за них у міжнародних судах", - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 23 липня 2023 року російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по Одесі. Внаслідок атаки в Одесі загинули та отримали поранення десятки місцевих жителів, є багато руйнувань, у тому числі значно пошкоджено Спасо-Преображенський кафедральний собор. Також зруйновано інші будинки, які знаходяться в історичному центрі Одеси та перебувають під захистом ЮНЕСКО.

Довідка УНІАН. Кам’янська Січ - це один з останніх адміністративних і військових центрів війська запорозького низового за часів його перебування під протекцією Кримського ханства у першій третині 18 століття.

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