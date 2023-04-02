Під час атаки було пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

У суботу, 1 квітня 2023 року, російські окупаційні війська вчергове атакували Херсонську область. Ворог вдарив по Бериславщині.

"Вкотре у Бериславі під ворожим вогнем опинилися житлові будинки. Також окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, через що декілька населених пунктів тимчасово залишилися без світла. Відповідні служби вже працюють на місці події", – зазначив голова Бериславської РВА Володимир Літвінов у Telegram.

Через обстріли Берислава поранення отримала одна людина. Зазначається, що окупанти атакували ще один населений пункт.

Відео дня

"Також ворог вдарив по Тягинці – постраждала одна людина. Пораненого доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", – додав Літвінов.

Обстріли Херсонської області

1 квітня російські загарбники атакували Херсонщину. Внаслідок ворожого удару по Херсону загинула людина. Також окупанти били по селу Козацьке.

31 березня ворожі військові обстріляли човен, на якому група людей намагалася дістатися до Херсона з окупації. Двоє людей отримали поранення.

Крім того, росіяни здійснили авіаудар по селу Львове на Херсонщині. Пошкоджено з десяток приватних будинків.

Вас також можуть зацікавити новини: