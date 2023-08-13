Загалом через терористичну атаку загинуло 10 та було поранено понад 80 людей.

У лікарні помер рятувальник, який отримав тяжкі поранення під час удару російських терористичних військ по Покровську на Донеччині. Відтак кількість загиблих зросла до 10.

"Сьогодні вночі назавжди зупинилося серце начальника 9 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Донецькій області полковника служби цивільного захисту Віталія Кінца, який постраждав під час ліквідації наслідків обстрілу в м. Покровськ", - повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Зазначається, що Кінц отримав тяжкі поранення під час повторного обстрілу міста, коли разом із іншими рятувальниками ліквідовував наслідки попередньої атаки.

Відео дня

"Лікарі відчайдушно боролись за його життя, але сьогодні вночі він помер", - зазначили в МВС.

Ракетний удар по Покровську

Як повідомляв УНІАН, ввечері 7 серпня російські терористи вчергове атакували України. Зокрема, ворог вдарив по Покровську ракетою "Іскандер", яка влучила у житлову багатоповерхівку. Удар спричинив значні пошкодження будівлі, під завалами опинилися люди.

Орієнтовно за півгодини після першого удару, коли профільні служби займалися ліквідацією наслідків атаки, росіяни вдарили по будинку вдруге. В результаті повторного удару було поранено ще десятки людей, серед яких рятувальники та правоохоронці. Під час другої атаки також загинув заступник начальника ДСНС Донецької області Андрій Омельченко.

Станом на вечір 8 серпня було відомо про 9 загиблих та 82 поранених внаслідок терористичної атаки Росії. Серед поранених – двоє хлопчиків, один з яких перебуває у важкому стані.

Вас також можуть зацікавити новини: