Відновлення виробництва в російському уряді вважають найдорожчим варіантом.

Окупанти розмірковують над планом відбудови тимчасово захопленого і вщент зруйнованого українського Маріуполя, зокрема, території заводу "Азовсталь".

Про це повідомляє "Донбас Реалії".

Як свідчить отримана журналістами від джерел в одному з розвідувальних органів України "Концепція майстер-плану розвитку міста", розроблена в РФ, задекларовано чотири варіанти розвитку "Азовсталі".

Один з них передбачає відновлення виробництва. Цей варіант в російському уряді вважають найдорожчим. Він може коштувати майже 300 мільйонів рублів.

Інші варіанти значно дешевші. До прикладу, розглядають створення якогось суспільно-ділового майданчика. Цей варіант за розрахунками російського уряду коштуватиме 78 мільйонів рублів.

Ще два сценарії стосуються будівництва парку. Варіант 3 передбачає знесення заводу і облаштування парку. Це у планах РФ обійдеться майже 72 мільйони рублів.

Створення не тільки пару, а й туристично-рекреаційних зон передбачене варіантом 4. В уряді РФ порахували, що це коштуватиме понад 113 мільйонів рублів

Радник міського голови Петро Андрющенко у коментарі "Донбас Реалії" розповів, що будь-яке відновлення міста наразі відбувається лише "на рівні гучних заяв". Насправді ж не йдеться навіть про відновлення інфраструктури, яка необхідна для того, щоб у Маріуполі розпочався опалювальний сезон.

Як писав УНІАН, 19 квітня 2022 року російські війська почали штурмували підприємство "Азовсталь" в Маріуполі. Зрештою металургійний комбінат було практично повністю зруйновано російськими авіанальотами.

На початку травня вдалося евакуювати сотні цивільних. що ховалися від ворожих атак у бомбосховищах "Азовсталі".

Уночі з 16 на 17 травня почалося виведення з "Азовсталі" українських військових-захисників Маріуполя. З того часу понад 2,5 тисячі захисників "Азовсталі" перебували у російському полоні. Очікується подальша доставка їх на територію України під час обміну. 29 червня 95 оборонців "Азовсталі" повернулись додому.

Утримання "Азовсталі" в Маріуполі українськими захисниками забезпечило Україні час на формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів.

Український бізнесмен, власник заводу "Азовсталь" у Маріуполі Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Російської Федерації щодо вжиття термінових заходів і компенсації збитків у зв’язку з блокадою, мародерством, знищенням і перенаправленням потоків зернових і металів із боку Росії.

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