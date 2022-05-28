Російські війська з опівночі до четвертої ранку обстрілювали Сумську область.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"З опівночі до четвертої ранку Росія обстрілювала наші території", - написав він.
Голова ОВА зазначив, що внаслідок ракетного удару у Путивльській громаді зруйноване сільгосппідприємство.
Крім того, зі своєї території російські окупанти вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади - близько 6 "прильотів" та вели артобстріл Есманської громади - близько 30 прильотів по околицях Бачівська.
Живицький додав, що обійшлося без людських жертв.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли територію Сумщини з артилерії. В Оперативному Командуванні "Північ" зазначили, що зафіксували 6 приходів в бік населеного пункту Кучерівка.
Як писав УНІАН, 19 травня окупанти з території РФ обстріляли Сумщину вздовж усього кордону: гатили із САУ, мінометів та стрілецької зброї.
Російська Федерація продовжує утримувати війська біля кордону з Чернігівською і Сумською областями з метою сковування дій підрозділів сил оборони України.