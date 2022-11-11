Внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині були пошкоджені житло мирних мешканців і коледж.

Російські окупанти випустили понад 50 снарядів з "Градів" і важкої артилерії по Дніпропетровщині.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, росіяни протягом ночі тероризували Нікопольський район.

"Під обстрілами три громади - Марганецька, Нікопольська та Мирівська. Туди прилетіли понад 50 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії. Деталі атак уточнюються", - розповів він.

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За словами Резніченка, внаслідок обстрілів були пошкоджені житло мирних мешканців і коледж. На щастя, минулося без постраждалих.

Резніченко також додав, що в інших районах Дніпропетровської області на цю хвилину спокійно.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, у ранковому зведенні 11 листопада Генштаб ЗСУ повідомляв, що за минулу добу окупанти завдали один ракетний та 17 авіаударів по території України, внаслідок ворожих дій постраждали близько 20 населених пунктів. Зокрема, на Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали Новокиївка, Добра Надія, Іллінка, Марганець, Нікополь та Мусіївка Дніпропетровської області.

Цієї ночі росіяни також вдарили по Вінницькій області. В результаті атаки росіян постраждав об'єкт інфраструктури. На щастя, жертв серед населення немає.

Окрім цього, сьогодні російський ворог обстріляв житловий будинок у Миколаєві. Зруйновані з 5-го по 1-й поверх. В результаті атаки є загиблі та поранені. Президент Володимир Зеленський назвав нічну атаку росіян цинічною відповіддю держави-терориста на успіхи ЗСУ на фронті.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники звільнили 12 населених пунктів на Херсонському напрямку й опублікували їхній перелік. Наголошується, що наступальні дії на зазначеному напрямку тривають.

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