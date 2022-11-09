Російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів", загинув місцевий житель.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Пообіді росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Ударили "Градами" по Марганецькій громаді. Убили одного місцевого жителя", - зазначив він.
Голова ОВА зауважив, що російський снаряд влучив просто у житловий будинок.
Резніченко додав, що деталі обстрілу з'ясовуються.
Ситуація в Дніпропетровській області під час війни з Росією - найважливіші новини
Вороги вже не раз використовували проти жителів Дніпропетровської області й обласного центру різне озброєння, є руйнування, жертви й постраждалі.
Зранку 8 листопада повідомлялося, що супротивники вночі з "Градів" та важкої артилерії обстрілювали Марганецьку та Нікопольську громади, ніхто не постраждав.
Сьогодні, 9 листопада, у Дніпрі внаслідок атаки дронів-камікадзе на підприємство поранено чотири особи, з яких троє перебувають у тяжкому стані.