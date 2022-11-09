Супротивники стріляли з "Градів" по Марганецькій громаді.

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів", загинув місцевий житель.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Пообіді росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Ударили "Градами" по Марганецькій громаді. Убили одного місцевого жителя", - зазначив він.

Відео дня

Голова ОВА зауважив, що російський снаряд влучив просто у житловий будинок.

Резніченко додав, що деталі обстрілу з'ясовуються.

Ситуація в Дніпропетровській області під час війни з Росією - найважливіші новини

Вороги вже не раз використовували проти жителів Дніпропетровської області й обласного центру різне озброєння, є руйнування, жертви й постраждалі.

Зранку 8 листопада повідомлялося, що супротивники вночі з "Градів" та важкої артилерії обстрілювали Марганецьку та Нікопольську громади, ніхто не постраждав.

Сьогодні, 9 листопада, у Дніпрі внаслідок атаки дронів-камікадзе на підприємство поранено чотири особи, з яких троє перебувають у тяжкому стані.

Вас також можуть зацікавити новини: