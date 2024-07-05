Багато людей, які залишаються, не хочуть виїжджати на невизначене життя в безпечніші частини України.

У спустошеному східноукраїнському місті Торецьку час для тих, хто хоче виїхати, спливає. Російські війська просуваються повільно, але вірно, день і ніч обстрілюючи місто ракетами, артилерійським вогнем і повітряними атаками, що є частиною широкого наступу в Донецькій області, пише Reuters.

Там, де колись стояли будівлі, лежать купи уламків, згорілі житлові будинки стали непридатними для життя, впала церковна вежа, а недалеко від снарядів, що летять, здіймаються клуби диму.

На подвір'ї житлового будинку збирається група переважно літніх мешканців, щоб послухати Івана, поліцейського в камуфляжній формі, який намагається переконати їх покинути Торецьк разом зі своєю евакуаційною командою.

Відео дня

Сотні таких офіцерів, як він, та українських добровольців намагаються зробити те саме в містах і селах уздовж лінії фронту, перш ніж вони будуть перетворені на руїни й опиняться на території, контрольованій росіянами.

"Ви всі залишаєтеся? - запитав він, говорячи твердо і швидко. Хіба ви не бачите, як змінюється ситуація? Якщо ви думаєте, що витримаєте це, цього не станеться".

Його пропозиція була підхоплена одними і відхилена іншими. Багато людей, які залишаються, не хочуть їхати на невизначене життя в безпечніші частини України. Інші відмовляються розлучатися з літніми родичами і друзями.

"Залишилася тільки я, всі інші поховані", - сказала Валентина, колишня директорка школи, яка назвала тільки своє ім'я. "Літаки прилітають щоночі й атакують, особливо в останні два дні", - додав 75-річний чоловік, плачучи.

Жінка поруч із нею кричала: "Бог дав нам землю і небо, а вони (росіяни) все це розтоптали, залили кров'ю. Воно все в крові. А молоді хлопчики..."

Десятиліття тому чисельність населення міста становила близько 35 000 осіб.

"Багато людей відмовляються їхати. Ми з ними розмовляємо, хлопці їх вмовляють, але вони не хочуть іти", - сказала вона. "Ми пропонуємо їм усе, що можемо, житло, транспорт, усе безкоштовно, але люди ховаються в підвалах".

Олександр збирається евакуюватися, але перед цим він і співробітники поліції випускають курей із курника на подвір'ї, а собаку і кіз із повідків.

88-річна Валентина Натяжко раніше втекла з Торецька, але повернулася ненадовго, щоб забрати холодильник зі своєї квартири, бо він потрібен їй у новому будинку в сусідньому місті Костянтинівка.

"Там зіпсувалися всі продукти, довелося викинути ковбасу, майонез, олію", - сказала вона. "Я прийшла забрати цей холодильник. Холодильники дорогі, де я візьму гроші, щоб купити такий?".

Сергій та Ірина, пара, що сиділа разом на лавці біля своєї квартири, обговорювали, йти чи ні. Поліцейські сказали їм бути в тому ж місці наступного ранку, щоб їх забрали, якщо вони вирішать піти.

"Я хвилююся, що ми не зможемо повернутися, ніхто нас сюди не пустить", - сказав 65-річний Сергій.

У підсумку вони вирішили, що все-таки поїдуть.

Війна в Україні - ситуація в Торецьку

Начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик заявив, що в місті залишилося 4,5 тисячі населення. Однак, зі збільшенням інтенсивності російських обстрілів, охочих евакуюватися побільшало.

"За останній тиждень ми вивезли 1 378 осіб. Завдяки співробітникам Національної поліції та ДСНС їх евакуювали броньованими автомобілями. А все тому, що ворог активно використовує авіацію, руйнує не тільки житлову забудову, а й усю інфраструктуру навколо. Тому є велика ймовірність, що транспортний засіб потрапить під удар", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: