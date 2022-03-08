Бучу постійно обстрілюють окупанти / фото REUTERS
Одна з місцевих жителів Бучі Київської області розповіла, що окупанти встановлюють 'Гради" між будинками мирних мешканців.
Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
Жінка з Бучі понад три доби не виходила на зв'язок, а сьогодні змогла лише передати: "Фашисти розставляють "Гради" між будинками".
Раніше міський голова Анатолій Федорук в ефірі інформаційного телемарафону заявив, що люди в Бучі та навколишніх населених пунктах Київської області по суті опинилися в заручниках і не можуть навіть поховати загиблих.