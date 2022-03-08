Жінка перебувала у Бучі й понад три доби не виходила на зв'язок.

Одна з місцевих жителів Бучі Київської області розповіла, що окупанти встановлюють 'Гради" між будинками мирних мешканців.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Жінка з Бучі понад три доби не виходила на зв'язок, а сьогодні змогла лише передати: "Фашисти розставляють "Гради" між будинками".

Раніше міський голова Анатолій Федорук в ефірі інформаційного телемарафону заявив, що люди в Бучі та навколишніх населених пунктах Київської області по суті опинилися в заручниках і не можуть навіть поховати загиблих.

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