За словами мера, навіть тоді, коли гармати не гримлять і обстрілів немає, окупанти не дають людям виходити з помешкань.

Люди в Бучі та навколишніх населених пунктах Київської області по суті опинилися в заручниках і не можуть навіть поховати загиблих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова Анатолій Федорук в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що буквально три години тому завершився масований артобстріл.

За словами Федорука, російські війська зі всіх можливих і неможливих залпів гатять як по Києву, так і по передмістю, зокрема, по Бучі. Фактично сьомий день Буча, Ворзель, а Гостомель - від самого початку, 13 добу, перебувають у заручниках російських військ.

Мер розповів, що були спроби витіснити російські війська, але через добу вони знову зайшли.

"Усі основні магістралі та вулиці в нашому регіоні прострілюються ворогом", - каже Федорук.

Він наголосив, що люди в заручниках, бо ворог не дає жителям навіть у той невеликий період, коли гармати не гримлять і обстрілів немає, виходити з помешкань. Комунальні служби та жителі не можуть поховати загиблих цивільних мешканців.

"Собаки фактично розтягують тіла загиблих. Отаку маємо жахливу ситуацію", - розповів Федорук.

Як повідомляв УНІАН, раніше Бучанська міськрада звернулася по допомогу, бо російські війська продовжують обстрілювати житлові квартали та блокують доставку гуманітарної допомоги. "Кожна доба - боротьба за виживання. Бучанська громада кілька діб без світла, тепла, зв’язку, інтернету", - повідомляла міська влада.

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